Salzburgs Volleyballer erneut vor großem Umbruch

Der 38-jährige gebürtige Stuttgarter ist seit gut zehn Jahren im Verein und wurde im Jahr 2024 an die Spitze gewählt. Nun ist für den Deutschen aber Schluss. „Es ist in den letzten Monaten einfach zu viel geworden. In meinem Alter steht jetzt auch das Privatleben vor der Tür. Da kann ich das Amt des Obmanns in diesem Ausmaß einfach nicht mehr ausführen“, erklärte Seith seine Entscheidung.