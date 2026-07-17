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„Zu viel geworden“

Salzburgs Volleyballer erneut vor großem Umbruch

Salzburg: Sport-Nachrichten
17.07.2026 16:00
War Jahrelang beim PSVBG Salzburg: Carsten Seith.
War Jahrelang beim PSVBG Salzburg: Carsten Seith.(Bild: PSVBG/Seith)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach dem freiwilligen Abstieg in die zweite Liga im Frühjahr steht der PSVBG Salzburg auch intern vor einem großen Umbruch. Denn die Volleyballer aus der Mozartstadt benötigen nun nicht nur eine neue Mannschaft, sondern auch eine Nachfolge für Obmann Carsten Seith.

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Wenn Umbruch, dann richtig: Bei Salzburgs Volleyballer bleibt in diesem Jahr kein Stein auf dem anderen. Nach dem freiwilligen Rückzug in die zweite Liga – die „Krone“ berichtete – wird sich in den kommenden Tagen auch intern einiges tun. Grund dafür? Der freiwillig angebotene Rücktritt von Obmann Carsten Seith. 

Zitat Icon

Es ist in den letzten Monaten einfach zu viel geworden. 

Carsten SEITH, PSVBG Salzburg

Der 38-jährige gebürtige Stuttgarter ist seit gut zehn Jahren im Verein und wurde im Jahr 2024 an die Spitze gewählt. Nun ist für den Deutschen aber Schluss. „Es ist in den letzten Monaten einfach zu viel geworden. In meinem Alter steht jetzt auch das Privatleben vor der Tür. Da kann ich das Amt des Obmanns in diesem Ausmaß einfach nicht mehr ausführen“, erklärte Seith seine Entscheidung. 

Julia Ljubic.
Julia Ljubic.(Bild: PSVBG)

Folgt Julia Ljubic auf Carsten Seith?
Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger könnten die Salzburger in den eigenen Reihen fündig werden. Denn nach internen Gesprächen am Donnerstagabend könnten Salzburgs Volleyballer künftig von Julia Ljubic geführt werden. Die 25-jährige Studentin kennt den Verein wie ihre Westentasche. Als Außenangreifern ist sie bereits seit 2021 Teil des Klubs und übernahm zuletzt bereits einige Aufgaben im organisatorischen Bereich sowie im Nachwuchs. 

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Aber: „Solange es nicht auf Papier steht, möchte ich nicht sagen, dass es fix ist“, schmunzelte Ljubic auf „Krone“-Anfrage. Eine Mitgliederversammlung im August soll die Tinte dann aber trocknen lassen.

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