Zukunft der Pinzgauer Lokalbahn ist gesichert

“Wir haben es geschafft, das Investitionsprogramm für Privatbahnen trotz erheblichen Spardrucks spürbar aufzustocken. Davon profitieren jene Projekte, für die auch die Länder ihren Beitrag zusichern“, sagt Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) und fügt hinzu: „Mit einem Bundesanteil an den Fahrzeugbeschaffungen schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass die Ausschreibung bald starten kann. Für mich ist klar: Wer im Pinzgau lebt, pendelt oder Urlaub macht, hat genauso Anspruch auf eine verlässliche und zeitgemäße Bahn wie jemand in der Stadt. Das ist gelebte Grundversorgung.“ Die Bundesbeiträge wachsen damit auf rund 114 Millionen Euro. Von diesen profitiert auch die Murtalbahn von der Steiermark bis ins Lungauer Tamsweg. Auch diese Bahn wird zukünftig elektrifiziert.