Bestellbetrug mit Opfern in drei Bundesländern

Ein Unbekannter bestellte im Internet und orderte Lieferungen an Wohnadressen anderer Personen. Vor deren Wohnadresse nahm er die Ware dann entgegen. Der entstandene Schaden beträgt mehr als 20.000 Euro. 15 Fälle in Salzburg, Niederösterreich und dem Burgenland sind bekannt.
Niederösterreichs Polizei hat am Freitag in einem bundesländerübergreifenden Fall von Bestellbetrug um Hinweise gebeten. Ein Unbekannter soll diverse Bestellware wie Laminatböden, Saunaofen, Backöfen und Waschmaschinen an fremde Wohnadressen geordert und vor der Haustüre in Empfang genommen haben.
15 Straftaten konnten bisher zugeordnet werden. Tatorte liegen in St. Pölten, Neusiedl am See, im Burgenland und in der Stadt Salzburg.
Der Gesamtschaden dürfte mehr als 20.000 Euro betragen. Die Täter sollen von Oktober 2025 bis heuer im Februar zugeschlagen haben.
Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat dazu ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark: 059133-3192.
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