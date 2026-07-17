Massiver zweifacher Felssturz am Hochkönig

Am Hochkönig in Salzburg kam es am Donnerstagabend zu einem massiven zweifachen Felssturz. Tausende Tonnen Gestein stürzten eine steile Felswand hinab. Die Feuerwehr führte mit einer Drohne eine Personensuche durch. Es gab keine Vermissten oder Verletzten.
Gegen 20 Uhr lösten sich am Donnerstagabend am Hochkönig im Bereich Weisskar – Wasserofenboden in der Gemeinde Dienten zweimal große Mengen Gestein. Die Freiwillige Feuerwehr führte in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See Drohnenflüge durch. Dabei wurden keine Opfer gefunden, zudem gibt es keine Meldungen über vermisste oder abgängige Personen.
Im betroffenen Gebiet gibt es keine offiziellen Wanderwege, wenngleich die Gegend bei Jägern und Wanderern trotzdem beliebt ist. Beim Dientner Bach, der ebenfalls in der Gegend entspringt, gab es durch den massiven Felseintrag keine Verklausung.
Gefahrenabklärung läuft
Heute, Freitag, wird das Gebiet vom Geologischen Dienst des Landes zur Gefahrenabklärung untersucht. Der Zufahrtsweg zum Wasserofenboden bleibt vorerst gesperrt. Die Erichhütte sowie die Routen zum Hochkönig/Matrashaus können laut Feuerwehr begangen werden.
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