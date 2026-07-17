Massiver zweifacher Felssturz am Hochkönig

Gegen 20 Uhr lösten sich am Donnerstagabend am Hochkönig im Bereich Weisskar – Wasserofenboden in der Gemeinde Dienten zweimal große Mengen Gestein. Die Freiwillige Feuerwehr führte in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See Drohnenflüge durch. Dabei wurden keine Opfer gefunden, zudem gibt es keine Meldungen über vermisste oder abgängige Personen.