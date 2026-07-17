Höhepunkte der Salzburger Festspiele zum Mitreden

An „Carmen“ führt heuer kaum ein Weg vorbei. Asmik Grigorian gibt ihr Debüt als Carmen, Strahlemann Jonathan Tetelman singt Don José – ein Traumpaar mit dem Potenzial, jenes Feuer zu entfachen, das Anna Netrebko und Rolando Villazón 2005 mit ihrer legendären „Traviata“ entzündeten. Auch über „Ariadne auf Naxos“ wird gesprochen. Nicht zuletzt wegen Elīna Garančas bemerkenswert ehrlicher Absage. Sie habe keinen Zugang zur Rolle gefunden, erklärte sie. Ein Satz, den man von Opernstars selten hört. Mit Christina Nilsson übernimmt eine erfahrene Ariadne, die gleichzeitig ihr Salzburg-Debüt feiert.