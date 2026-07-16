Ex-Eisbulle: „So ein Wechsel ist nicht üblich“

Eltern halfen Ex-Eisbullen bei Umzug

Den Umzug in die blau-weiße Metropole hat der gebürtige Kärntner bereits abgeschlossen. „Ich hatte sofort eine Wohnung und ein Auto. Meine Eltern haben mir auch geholfen“, erzählt der 24-Jährige. Dass einige Experten und auch Fans seinem Wechsel an die Isar kritisch gegenüberstehen, kann er durchaus nachvollziehen. „Es ist schon klar, dass man skeptisch ist, wenn ein junger Österreicher in Deutschland bei so einem Top-Klub spielt, weil das einfach nicht üblich ist“, erklärt er und erhofft sich dennoch eine wichtige Rolle.