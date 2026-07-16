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Ex-Eisbulle: „So ein Wechsel ist nicht üblich“

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.07.2026 20:00
Stürmte einige Jahre in Salzburg: Lucas Thaler.
Stürmte einige Jahre in Salzburg: Lucas Thaler.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach vier Eishockey-Meisterschaften in Salzburg schnürt sich Ex-Eisbulle Lucas Thaler seine Schuhe kommende Saison an der Isar. Bei Schwesterklub Red Bull München startet der gebürtige Kärntner ein Auslandsabenteuer. Der Wechsel zu einem deutschen Top-Klub ist für den Stürmer dabei eher unüblich. 

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Der Wechsel von Lucas Thaler in die bayerische Landeshauptstadt München stand eigentlich schon im Sommer 2025 fest (die „Krone“ berichtete). Ein Jahr später ging er dann wenig überraschend über die Bühne.

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Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe.

Lucas THALER, Stürmer Red Bull München

Nach einem Golfurlaub mit Alexander Rebernig und den Raffl-Brüdern stürmt der Ex-Eisbulle Lucas Thaler kommende Saison für Schwesterklub RB München. „Ich habe mich schon gut eingelebt und einige Spieler wie Ryan Murphy kennengelernt. Die Arena ist ein Wahnsinn. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe“, schildert Thaler, der in Salzburg vier Titel feierte, die ersten Eindrücke seiner neuen Heimat.

Eltern halfen Ex-Eisbullen bei Umzug
Den Umzug in die blau-weiße Metropole hat der gebürtige Kärntner bereits abgeschlossen. „Ich hatte sofort eine Wohnung und ein Auto. Meine Eltern haben mir auch geholfen“, erzählt der 24-Jährige. Dass einige Experten und auch Fans seinem Wechsel an die Isar kritisch gegenüberstehen, kann er durchaus nachvollziehen. „Es ist schon klar, dass man skeptisch ist, wenn ein junger Österreicher in Deutschland bei so einem Top-Klub spielt, weil das einfach nicht üblich ist“, erklärt er und erhofft sich dennoch eine wichtige Rolle.

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„Ich will von Anfang an alles geben und dann sehen wir, was passiert. Ich hoffe schon, dass ich in eine gute Rolle schlüpfen werde. Darauf werde ich hinarbeiten.“

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