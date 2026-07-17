Betrüger wollten Hausdach von Senior (83) sanieren

Ein unglaublicher Betrug ereignete sich Anfang der Woche in Lamprechtshausen (Salzburg): Ein 40-jähriger Ungar und ein 17-jähriger Rumäne wollten bei einem 83-jährigen Flachgauer das Hausdach reparieren und die Hecke schneiden. Sie verlangten dafür 80.000 Euro. Das Vorhaben flog auf.
Der 40-jährige Ungar und der 17-jährige Rumäne sprachen den 83-Jährigen am Montag vor dessen Wohnhaus in Lamprechtshausen an und boten einen Heckenschnitt und in der Folge eine Dachsanierung an. Dafür forderten sie in Summe 80.000 Euro.
Der Flachgauer übergab ihnen zunächst 5000 Euro. Am nächsten Tag begleiteten die beiden mutmaßlichen Betrüger den betagten Mann zu seiner Hausbank in Salzburg. Dort hob der 83-Jährige 20.000 Euro ab und übergab sie den Männern.
Am Donnerstag kam der Flachgauer wieder mit den beiden zur Bank, weil der Restbetrag übergeben werden sollte. Einer Bankmitarbeiterin erschien die mehrfache Abhebung verdächtig. Sie verhinderte die Auszahlung und verständigte die Polizei. Die Beamten hielten wenig später das verdächtige Fahrzeug an.
Im Auto befanden sich 6000 Euro in bar, die sichergestellt wurden. Die Dachsanierung entpuppte sich schnell als auch für Laien erkennbare, minderwertige Arbeit. Drei weitere Männer sollen bei den Arbeiten dabeigewesen sein. Die beiden Verdächtigen werden wegen schwerem Betrug und der Bildung einer kriminellen Vereinigung auf freiem Fuß angezeigt.
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