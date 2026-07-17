Betrüger wollten Hausdach von Senior (83) sanieren

Im Auto befanden sich 6000 Euro in bar, die sichergestellt wurden. Die Dachsanierung entpuppte sich schnell als auch für Laien erkennbare, minderwertige Arbeit. Drei weitere Männer sollen bei den Arbeiten dabeigewesen sein. Die beiden Verdächtigen werden wegen schwerem Betrug und der Bildung einer kriminellen Vereinigung auf freiem Fuß angezeigt.