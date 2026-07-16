Lehrer trainieren mit Rettungsschwimmern

Lehrer und jene, die welche werden wollen, haben sich von Dienstag bis Donnerstag im Landessportzentrum Rif versammelt, um gemeinsam mit Nachwuchs-Rettungsschwimmern zu trainieren. Das Ziel dabei ist klar: Für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein.
40 Pädagogen haben das Angebot angenommen, um sich binnen drei Tagen zu Rettungsschwimmern ausbilden zu lassen. Ohne wären Schwimmeinheiten als Teil des Schulunterrichtes gar nicht möglich. Acht davon gehen noch einen Schritt weiter – und werden noch bis zum 18. Juli selbst zu Rettungsschwimmlehrern.
Begleitet werden die Kurse von zehn erfahrenen Trainern des Jugendrotkreuzes. Generell sollen dadurch die Schwimmkompetenz und die Sicherheit im schulischen Umfeld nachhaltig gestärkt werden.
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