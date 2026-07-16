Lehrer trainieren mit Rettungsschwimmern

40 Pädagogen haben das Angebot angenommen, um sich binnen drei Tagen zu Rettungsschwimmern ausbilden zu lassen. Ohne wären Schwimmeinheiten als Teil des Schulunterrichtes gar nicht möglich. Acht davon gehen noch einen Schritt weiter – und werden noch bis zum 18. Juli selbst zu Rettungsschwimmlehrern.