Chaos-Klub blockiert Wechsel zum Lokalrivalen

Den SFV beschäftigt aber auch noch eine weitere Causa. Und wieder geht es um den ehemaligen Drittligisten, der nur im ÖFB-Cup auflaufen darf. So möchte Medin Djaferovic vom BSK zum Lokalrivalen, der ab der Spielzeit 2026/27 in der 2. Klasse Süd aufläuft, wechseln.

Schwere Knieverletzung kurz nach der Ankunft

Weil im ÖFB-Portal ein Einsatz in einem Testspiel im Februar 2026 vermerkt ist, will ihn der BSK aber nicht ablösefrei gehen lassen. Djaferovic, der in der abgelaufenen Saison sonst kein einziges Mal für den Verein aufgelaufen war, beteuert, auch diese Partie nicht absolviert zu haben. Und das sogar per eidesstattlicher Erklärung!