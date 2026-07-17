Was Sie wissen müssen: Hofmannsthals „Jedermann“

Handlung: Gerade noch lässt Jedermann bei einem prunkvollen Fest den Wohlstand hochleben, verteilt Geld, genießt die Bewunderung seiner Gäste und kostet seine Macht aus. Da unterbricht der Tod im Auftrag Gottes die Feier. Was folgt, ist ein verzweifelter Wettlauf gegen die Erkenntnis. Seine Buhlschaft wendet sich ab, Freunde haben plötzlich keine Zeit, Verwandte drücken sich, selbst der Mammon erklärt, dass Geld zwar Besitz sichere, aber keine Seele rette. Erst als Jedermann erkennt, wie leer sein Leben trotz allen Reichtums geworden ist, beginnt seine Wandlung. Er bereut, sucht Vergebung und findet schließlich in Glaube und guten Werken jene Begleitung, die ihm kein Mensch gewähren wollte. Aus dem selbstgewissen Patriarchen wird ein Sterblicher wie jeder andere.