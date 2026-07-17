Was Sie wissen müssen: Hofmannsthals „Jedermann“

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal am Residenzplatz.
Worum geht’s? Der reichste Mann der Stadt bekommt bei den Festspielen wieder traditionell Besuch von jemandem, den wirklich niemand auf der Gästeliste haben will: dem Tod. Hugo von Hofmannsthals Klassiker erzählt vom großen Kassensturz am Lebensende und der Erkenntnis, dass man mit Geld vieles kaufen kann, jedoch Zeit nicht.
Handlung: Gerade noch lässt Jedermann bei einem prunkvollen Fest den Wohlstand hochleben, verteilt Geld, genießt die Bewunderung seiner Gäste und kostet seine Macht aus. Da unterbricht der Tod im Auftrag Gottes die Feier. Was folgt, ist ein verzweifelter Wettlauf gegen die Erkenntnis. Seine Buhlschaft wendet sich ab, Freunde haben plötzlich keine Zeit, Verwandte drücken sich, selbst der Mammon erklärt, dass Geld zwar Besitz sichere, aber keine Seele rette. Erst als Jedermann erkennt, wie leer sein Leben trotz allen Reichtums geworden ist, beginnt seine Wandlung. Er bereut, sucht Vergebung und findet schließlich in Glaube und guten Werken jene Begleitung, die ihm kein Mensch gewähren wollte. Aus dem selbstgewissen Patriarchen wird ein Sterblicher wie jeder andere.
Angeberwissen für die Pause: Hofmannsthal schrieb den Text ursprünglich gar nicht für Salzburg, sondern 1911 für einen Berliner Zirkus. Erst Max Reinhardt hatte die Idee, ihn vor dem Salzburger Dom zu spielen. Aus einem Experiment wurde das bekannteste Wahrzeichen der Festspiele.
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