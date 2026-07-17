Salzburger Firma geht mit den Kapseln an die Börse

Er hat das Unternehmen vor 20 Jahren übernommen, war lange Zeit Alleineigentümer und hat in den Anfangsjahren im Vertrieb selbst viele Klinken geputzt. Inzwischen sind die Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel von Biogena dank des Megatrends Gesundheit fast Selbstläufer. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Stadt Salzburg und Produktion in Koppl bietet mittlerweile auch eine Reihe unterschiedlicher Behandlungen an.