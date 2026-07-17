Vermisste Wanderin auf 2300 Metern gerettet

Mehr als ein Dutzend Bergretter haben in der Nacht auf Freitag in den Hohen Tauern im Pinzgau eine vermisste Wanderin gefunden. Die gut ausgerüstete US-Amerikanerin wollte am Donnerstag vom Stausee Mooserboden über das Kapruner Törl (2636 Meter) zur Rudolfshütte gehen.