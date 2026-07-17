Vermisste Wanderin auf 2300 Metern gerettet

16 Bergretter rückten in der Nacht auf Freitag in Uttendorf im Salzburger Pinzgau zu einem nächtlichen Sucheinsatz aus. Eine US-Amerikanerin verlor aufgrund eines leeren Handy-Akkus in der Nähe des Kapruner Törls die Orientierung. Die Bergretter brachten sie unverletzt ins Tal.
Mehr als ein Dutzend Bergretter haben in der Nacht auf Freitag in den Hohen Tauern im Pinzgau eine vermisste Wanderin gefunden. Die gut ausgerüstete US-Amerikanerin wollte am Donnerstag vom Stausee Mooserboden über das Kapruner Törl (2636 Meter) zur Rudolfshütte gehen.
Sie war zunächst mit einem Bekannten unterwegs, von dem sie sich dann trennte. Als zunächst ihr Handy-Akku ausging und dann auch ihre Powerbank, verlor die Frau die Orientierung und geriet in die Dunkelheit.
„Im Kreis gegangen“
„Durch die fehlende Navigation war sie im Kreis gegangen“, sagte Franz Waltl von der Bergrettung Enzingerboden. „Schließlich setzte sie sich nieder und wartete.“ Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von dem Bekannten der Frau, weil sie nicht wie geplant auf der Rudolfshütte auftauchte.
Der Suchtrupp samt Suchhunden konnte sie kurz vor Mitternacht erschöpft, aber unverletzt in rund 2300 Meter Seehöhe antreffen. Die Bergretter stiegen mit ihr zum Tauernmoossee ab und fuhren sie mit dem Einsatzfahrzeug ins Tal.
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