Es rumort in Hallein weiter: Doch keine Sitzung!

Und Stangassinger führt noch einen weiteren Grund auf: Eingeladen habe zur Sitzung eine Person, die dazu nicht befugt ist. „Der Tourismusverband braucht jetzt beides: rasches Handeln und saubere Verfahren. Eine Sitzung, die nicht rechtmäßig ist, kann keinen Neuanfang begründen. Wer einen Neustart will, muss sich an die Gesetze halten“, so der Stadtchef.