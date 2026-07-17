Es rumort in Hallein weiter: Doch keine Sitzung!

Die Schlammschlacht nach dem Halleiner Stadtfest geht in die nächste Runde: Die mit Spannung erwartete Ausschusssitzung des Tourismusverbandes am kommenden Montag kann doch nicht stattfinden und der Vorstand erst später zurücktreten.
Es geht bei der Absage um formale Gründe: Die Einladung widerspreche dem Tourismusgesetz und sei somit ungültig, so Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ). Er forderte den Verband am Freitag auf, umgehend alle Ausschussmitglieder zu informieren und den Termin abzusagen.
Außerdem sei der am 11. Juli verkündete Rücktritt des TVB-Vorstandes mit „sofortiger Wirkung“ nicht möglich. Dieser Schritt wird laut Tourismusgesetz erst nach Ablauf einer Woche, also mit 18. Juli, wirksam.
Und Stangassinger führt noch einen weiteren Grund auf: Eingeladen habe zur Sitzung eine Person, die dazu nicht befugt ist. „Der Tourismusverband braucht jetzt beides: rasches Handeln und saubere Verfahren. Eine Sitzung, die nicht rechtmäßig ist, kann keinen Neuanfang begründen. Wer einen Neustart will, muss sich an die Gesetze halten“, so der Stadtchef.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.