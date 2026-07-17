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Es rumort in Hallein weiter: Doch keine Sitzung!

Salzburg
17.07.2026 11:45
Das Halleiner Rathaus
Das Halleiner Rathaus(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Schlammschlacht nach dem Halleiner Stadtfest geht in die nächste Runde: Die mit Spannung erwartete Ausschusssitzung des Tourismusverbandes am kommenden Montag kann doch nicht stattfinden und der Vorstand erst später zurücktreten. 

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Es geht bei der Absage um formale Gründe: Die Einladung widerspreche dem Tourismusgesetz und sei somit ungültig, so Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ). Er forderte den Verband am Freitag auf, umgehend alle Ausschussmitglieder zu informieren und den Termin abzusagen. 

Außerdem sei der am 11. Juli verkündete Rücktritt des TVB-Vorstandes mit „sofortiger Wirkung“ nicht möglich. Dieser Schritt wird laut Tourismusgesetz erst nach Ablauf einer Woche, also mit 18. Juli, wirksam. 

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Und Stangassinger führt noch einen weiteren Grund auf: Eingeladen habe zur Sitzung eine Person, die dazu nicht befugt ist. „Der Tourismusverband braucht jetzt beides: rasches Handeln und saubere Verfahren. Eine Sitzung, die nicht rechtmäßig ist, kann keinen Neuanfang begründen. Wer einen Neustart will, muss sich an die Gesetze halten“, so der Stadtchef. 

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