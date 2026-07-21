EZB dürfte die Zinsen erst im September erhöhen

Aufgrund der zunehmend schärferen Rhetorik zwischen dem Weißen Haus und der iranischen Führung sowie den Sorgen um die Sicherheit der Schifffahrtsrouten im Persischen Golf sind die Ölpreise zuletzt wieder angestiegen. Dadurch wird auch ein Anstieg der Inflation befürchtet. Die durchschnittliche Gesamtinflation könnte in diesem Jahr laut der EZB bei drei Prozent liegen, womit die Einschätzung der befragten Unternehmen richtig wäre. Für viele Ökonominnen und Ökonomen ist eine Zinserhöhung in der September-Sitzung (10. September) ein realistisches Szenario. Weitere Sitzungen sind für den 29. Oktober und den 17. Dezember 2026 geplant.