VW: Mitarbeiter sollen Jubiläumsboni zurückzahlen!

VW will bis zu fünfstellige Beträge zurück

Im Dezember 2024 hatte die Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg jedoch noch Jubiläumsgeld an Arbeitnehmer ausgezahlt, die im Jänner 1990 oder Jänner 2000 angestellt wurden, und zwar nach der alten Regelung. Das Landesarbeitsgericht teilte mit: „Die VW AG teilte den Klägern nach Auszahlung der nach alter Regelung berechneten Jubiläumsgratifikation mit, dass sich diese nach der Neuregelung richte und die Differenz an sie zurückgezahlt werden müsse.” Dabei ging es um teilweise mehr als 10.000 Euro.