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Chery startet in Österreich mit Familien-Event

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29.05.2026 09:18
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Chery feiert den Launch in Österreich mit einem großen Familien-Event in Wien.
Chery feiert den Launch in Österreich mit einem großen Familien-Event in Wien.(Bild: Chery)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Am 30. Mai öffnet eine neue Automarke ihre Türen - kostenlos, für alle, mit Probefahrten und Kinderprogramm.

Österreich bekommt eine neue: Chery bringt seine Tiggo-Modellreihe auf den österreichischen Markt: vier Fahrzeuge, modernste Antriebstechnologien und ein klarer Fokus auf Familienmobilität. Die Marke ist seit über zwei Jahrzehnten und mittlerweile in mehr als 120 Ländern aktiv, mit dem Launch der Tiggo-Modelle geht die Reise nun auch in Österreich weiter.

Ein Festtag für die ganze Familie
Am Samstag, 30. Mai 2026, lädt Chery von 10 bis 15 Uhr in die Meinls Rösthalle (Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien) ein – bei freiem Eintritt. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Familien: Kinder, Eltern, Autofans und Neugierige sind gleichermaßen willkommen.

Vor Ort können Besucher:innen alle vier Tiggo-Modelle hautnah erleben. In der Tech & Innovation Area wird interaktiv gezeigt, wie intelligente Fahrzeugtechnologie den Familienalltag erleichtert – von Sicherheitssystemen über Komfortfunktionen bis hin zu smarter Alltagsunterstützung. Für die jüngsten Gäste gibt es ein eigenes Kinder- und Familienprogramm, auf der Bühne sorgt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Stimmung, und für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag gesorgt.

Vier Modelle, ein klares Versprechen
Die Tiggo-Familie deckt ein breites Spektrum ab: Der Tiggo 4 startet ab 23.490 EUR und ist der agile Stadtbegleiter. Der Tiggo 7 ist in drei Antriebsvarianten erhältlich - als Verbrenner, Hybrid und Plug-in-Hybrid – und erreicht als PHEV eine Gesamtreichweite von bis zu 1.200 km. Der Tiggo 8 überzeugt als geräumiger Siebensitzer mit bis zu 1.930 Litern Kofferraumvolumen. Das Flaggschiff Tiggo 9 PHEV AWD sprintet in 5,4 Sekunden auf 100 km/h und bietet 144 km elektrische Reichweite – Platz für die ganze Familie inklusive.

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