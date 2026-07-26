Winzling jagt Weinbauern gewaltigen Schrecken ein

Winzer sind auf der Hut

Wer die winzigen Rebzikaden sofort entdeckt, kann rasch reagieren. Regelmäßige Kontrolle der Weingärten ist das Um und Auf. Färben sich bei Weißweinsorten die Blätter gelblich oder zeigen sie sich bei Rotweinsorten dunkelrot, ist bereits Gefahr in Verzug. „Eigentümer von Rebstöcken in den Hauptverbreitungsgebieten sind verpflichtet, Insektizidbehandlungen durchzuführen“, so die Landwirtschaftskammer. Klöckl: „Wir setzen alles daran, die weitere Ausbreitung des Überträgers möglichst frühzeitig einzudämmen.“