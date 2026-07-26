Falscher Bankberater zweigte 67.000 € vom Konto ab

Gutgläubiges Opfer machte es dem Täter leicht

Als einer der Ersten ist ein Mann aus dem Bezirk Güssing in die Falle getappt. „Falls die Überweisungen und Abbuchungen nicht von Ihnen selbst vorgenommen wurden, müssen wir die Aufträge sofort stornieren“, hatte der „Kundenberater“ am Telefon zum Schein vorgewarnt. Die (vorgetäuschten) Angaben bereiteten dem Kontoinhaber ernste Sorgen. Im blinden Vertrauen auf den angeblichen Bankmitarbeiter teilte der Burgenländer seine Zugangsdaten für das Online-Banking mit. Danach waren dem Täter jedoch Tür und Tor geöffnet.