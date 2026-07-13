Rätsel um Kreml-Flug
Putins schickt „Weltuntergangsflieger“ in Iran
Mitten in den neuen Spannungen im Nahen Osten ist Russlands als „Weltuntergangsflugzeug“ bekannte Spezialmaschine am Montag in Teheran gelandet. Warum der fliegende Kommandoposten in den Iran geschickt wurde, bleibt allerdings ein Rätsel. Weder der Kreml noch die iranische Führung äußerten sich bislang zu dem ungewöhnlichen Einsatz.
Nach Daten von Flugverfolgungsdiensten setzte eine Tupolew Tu-214PU am Montag auf dem internationalen Flughafen der iranischen Hauptstadt auf. Das speziell ausgerüstete Flugzeug wird von der russischen Staatsführung als fliegender Kommandoposten genutzt und verfügt über besonders geschützte Kommunikations- und Führungssysteme. Seine Aufgabe ist es, auch in Krisen oder Notlagen den Kontakt zwischen der politischen und militärischen Führung aufrechtzuerhalten.
Lage spitzte sich erneut zu
Die Landung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Lage zwischen den USA und dem Iran erneut zugespitzt hat. Nach Angaben des US-Militärs wurden zuletzt wieder Ziele im Iran angegriffen. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten ihrerseits Angriffe auf US-Einrichtungen in der Region. Beide Seiten begründen ihr Vorgehen mit vorherigen Angriffen des jeweiligen Gegners.
Ob der Flug der Tu-214PU mit diesen Entwicklungen in Zusammenhang steht, ist bislang jedoch nicht bekannt. Auch wer sich an Bord befand oder welchen konkreten Zweck die Mission hatte, blieb zunächst offen.
Bereits zweiter Flug in diesem Jahr
Es ist nicht das erste Mal, dass die Spezialmaschine nach Teheran fliegt. Bereits im Februar landete dieselbe Tu-214PU in der iranischen Hauptstadt. Auch damals machten weder Russland noch der Iran Angaben zu den Hintergründen des Besuchs.
Russland und der Iran haben ihre militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Ob die neuerliche Landung Teil dieser Kooperation oder lediglich eine diplomatische Mission war, lässt sich derzeit nicht feststellen.
Was steckt hinter dem Einsatz?
Die Tu-214PU basiert auf dem Passagierflugzeug Tu-214, wurde jedoch zu einem fliegenden Kommandoposten umgebaut. Sie ist mit geschützten Kommunikationssystemen ausgestattet, die auch dann funktionieren sollen, wenn herkömmliche Verbindungen ausfallen. Deshalb wird sie mitunter als „Weltuntergangsflugzeug“ oder auch „Doomsday Plane“ bezeichnet.
Trotz dieses Namens gilt die Maschine nach öffentlich bekannten Informationen nicht als Russlands primäres Flugzeug für den Einsatz im Fall eines Atomkriegs. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, der politischen und militärischen Führung einen sicheren mobilen Führungsstand mit geschützten Kommunikationsmöglichkeiten bereitzustellen. Was genau an Bord verbaut ist, unterliegt der Geheimhaltung.
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