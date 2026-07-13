Putins schickt „Weltuntergangsflieger“ in Iran

Nach Daten von Flugverfolgungsdiensten setzte eine Tupolew Tu-214PU am Montag auf dem internationalen Flughafen der iranischen Hauptstadt auf. Das speziell ausgerüstete Flugzeug wird von der russischen Staatsführung als fliegender Kommandoposten genutzt und verfügt über besonders geschützte Kommunikations- und Führungssysteme. Seine Aufgabe ist es, auch in Krisen oder Notlagen den Kontakt zwischen der politischen und militärischen Führung aufrechtzuerhalten.