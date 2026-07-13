Chef von ukrainischer Elite-Brigade festgenommen

Eigentlich sollte sie ein Aushängeschild der ukrainischen Armee und der französisch-ukrainischen Zusammenarbeit sein. Doch schon im vergangenen Jahr wurde sie von mehreren Skandalen erschüttert. So hatte es Berichte über „organisatorisches Chaos“ und Ausrüstungsmängel bei der Brigade gegeben. Zudem sollen mehr als 1500 Soldaten aus der Einheit geflohen sein – die meisten von ihnen, bevor sie an die Front geschickt wurden.