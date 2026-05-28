„Unglaublicher“ Glasner räumt Wohnung – und dann?

Wharton lobt Glasner

„Man kann die Gefühle nicht in Worte fassen. Einfach unglaublich. Es war sein letztes Spiel als Palace-Trainer. Der Unterschied, den er in den zweieinhalb Jahren gemacht hat, ist unglaublich“, schwärmt Mittelfeldmann Adam Wharton von Glasner. „Erstmals im Europacup und dann gleich der Sieg. Es ist ein massiver Unterschied, wie er es geschafft hat, dass der Klub auf die Wettbewerbe blickt. Es geht nicht nur darum, in der Premier League zu bleiben und nach Europa zu kommen. Wir wollen gewinnen und streben nach dem Höchsten.“