Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kater nach Titelgewinn

„Unglaublicher“ Glasner räumt Wohnung – und dann?

Conference League
28.05.2026 09:57
Oliver Glasner jubelt mit der Conference-League-Trophäe.
Oliver Glasner jubelt mit der Conference-League-Trophäe.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Wie sieht die Zukunft von Oliver Glasner aus? „Es geht leicht verkatert zurück nach London. Dann heißt es Wohnung räumen – und es geht zur Familie“, verriet der Erfolgscoach nach dem Conference-League-Triumph seinen Plan für die kommenden Tage. Einen neuen Verein hat der 51-Jährige noch nicht.

0 Kommentare

„Ich habe alles bis jetzt gecancelt. Ich hatte keine Lust und keine Energie, mit einem anderen Klub zu sprechen“, sagte der Noch-Crystal-Palace-Trainer am Mittwoch nach dem 1:0 im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano in Leipzig. „Ich habe mich zu 100 Prozent auf die Jungs konzentriert, denn sie haben 100 Prozent Oliver Glasner verdient!“

Oliver Glasner mit seiner Familie
Oliver Glasner mit seiner Familie(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Zahlreiche Spekulationen
Zuletzt war Glasner unter anderem mit Besiktas, Fiorentina, Milan, Leverkusen und sogar als Niederlande-Teamchef in Zusammenhang gebracht worden. Es ist jedoch auch gut möglich, dass er in der Premier League bleibt. Die Türen beim FC Chelsea (Verpflichtung von Xabi Alonso) und Manchester United (Verlängerung mit Michael Carrick) sind jedoch bereits zu.

Nach seinen Erfolgen ist Glasner jedenfalls – auch bei den Topklubs – heiß begehrt. In seiner rund zweieinhalbjährigen Amtszeit gewann er neben der Conference League auch den FA-Cup und den Community Shield – es waren die ersten drei Titel in der Historie von Crystal Palace.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner rutschte auf dem Bauch und ließ sich gebührend feiern.
Der krönende Abschluss
Unsterblich! „Bauchfleck“ von Glasner nach Coup
28.05.2026
Mit 2. Europacup-Titel
Historisch! Jetzt ist Glasner einer wie Happel
27.05.2026
Final-1:0 gegen Rayo
SIEG! Glasner holt Conference League mit Palace
27.05.2026
Sport Tv Logo
„Um Titel spielen“
Glasners Zukunft? England liegt ganz hoch im Kurs
27.05.2026

Wharton lobt Glasner
„Man kann die Gefühle nicht in Worte fassen. Einfach unglaublich. Es war sein letztes Spiel als Palace-Trainer. Der Unterschied, den er in den zweieinhalb Jahren gemacht hat, ist unglaublich“, schwärmt Mittelfeldmann Adam Wharton von Glasner. „Erstmals im Europacup und dann gleich der Sieg. Es ist ein massiver Unterschied, wie er es geschafft hat, dass der Klub auf die Wettbewerbe blickt. Es geht nicht nur darum, in der Premier League zu bleiben und nach Europa zu kommen. Wir wollen gewinnen und streben nach dem Höchsten.“

Adam Wharton
Adam Wharton(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Feier mit „ein paar Bier“
Der Conference-League-Titel war der krönende Abschluss für Glasner. „Ich habe im Fußball gelernt: Alles, was ich heute sage, ist morgen falsch“, meinte der Österreicher zu seiner Zukunft. „Ich weiß, dass ich mit den Spielern feiern und ein paar Bier trinken werde.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Conference League
28.05.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
150.133 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
100.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
91.614 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1531 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
998 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Conference League
In einer Saison
Glasner-Schützling gewinnt zwei Europacup-Titel
Kater nach Titelgewinn
„Unglaublicher“ Glasner räumt Wohnung – und dann?
Der krönende Abschluss
Unsterblich! „Bauchfleck“ von Glasner nach Coup
Mit 2. Europacup-Titel
Historisch! Jetzt ist Glasner einer wie Happel
Final-1:0 gegen Rayo
SIEG! Glasner holt Conference League mit Palace

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf