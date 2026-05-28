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Belgiens Elisabeth feierte ihren Harvard-Abschluss

Royals
28.05.2026 09:56
König Philippe und Königin Mathilde von Belgien ließen ihre Tochter Elisabeth zum ...
König Philippe und Königin Mathilde von Belgien ließen ihre Tochter Elisabeth zum Harvard-Abschluss hochleben.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kronprinzessin Elisabeth hat ihr Masterstudium an der Harvard University in Boston erfolgreich abgeschlossen, und das musste natürlich gebührend gefeiert werden!

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Am Mittwoch fand die große Abschlussfreier an der Harvard University in Boston statt. Und dass sich das Belgiens Königspaar natürlich nicht entgehen ließ, versteht sich eigentlich von selbst. Immerhin hat ihre 24-jährige Tochter Elisabeth ihren Masterabschluss nach dem zweijährigen Studium in Public Policy nun in der Tasche und somit einen großen Meilenstein im Leben geschafft!

Stolzer Papa knipste Erinnerungsfotos
Fotos zeigen eine freudestrahlende Kronprinzessin unter anderem mit Talar und Doktorhut mit ihren stolzen Eltern. Und auch Papa Philippe schoss fleißig Erinnerungsfotos von diesem denkwürdigen Moment. 

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth trug zur Abschlussfeier an der Harvard University einen Talar ...
Belgiens Kronprinzessin Elisabeth trug zur Abschlussfeier an der Harvard University einen Talar und einen Doktorhut.(Bild: Viennareport)
König Philippe knipste Erinnerungsfotos von Elisabeth und Ehefrau Mathilde.
König Philippe knipste Erinnerungsfotos von Elisabeth und Ehefrau Mathilde.(Bild: Viennareport)

Am Mittwoch fand zunächst die Preisverleihung des Jahrgangs 2026 statt, bevor Zanny Minton Beddoes, Chefredakteurin des „Economist“ die Absolventen mit einer Rede verabschiedete. Die Übergabe der Diplome soll am Donnerstag stattfinden. 

Vor ihrem nun erfolgreich absolvierten Studium in Harvard hatte die belgische Kronprinzessin bereits einen Bachelor in Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Oxford gemacht.

Das belgische Königspaar posierte mit Tochter Elisabeth vor der Harvard University.
Das belgische Königspaar posierte mit Tochter Elisabeth vor der Harvard University.(Bild: Viennareport)

Segelreise über Atlantik geplant!
Nach ihrem Studienabschluss steht für Elisabeth nun ein neues Abenteuer am Plan. Denn die 24-Jährige wird nicht umgehend in ihre royalen Pflichten einsteigen, sondern soll sich stattdessen eine kleine Auszeit gönnen. Wie es heißt, plane die Kronprinzessin ein Sabbatjahr, in dem sie unter anderem eine Segelreise über den Atlantik machen will.

Den Segen ihrer Eltern hat Elisabeth auf jeden Fall, wie der König schon im letzten Jahr verriet. „Ich muss meiner Tochter Zeit geben, ihre Jungend zu genießen, sich weiterzuentwickeln und die Welt zu sehen. Ich unterstütze sie dabei zu 100 Prozent.“

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Kronprinzessin Elisabeth ist das älteste von vier Kindern des belgischen Königspaars. König Philippe und Königin Mathilde haben zudem die Söhne Prinz Gabriel (22) und Prinz Emmanuel (20) sowie die 18-jährige Eléonore.

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