Belgiens Elisabeth feierte ihren Harvard-Abschluss

Segelreise über Atlantik geplant!

Nach ihrem Studienabschluss steht für Elisabeth nun ein neues Abenteuer am Plan. Denn die 24-Jährige wird nicht umgehend in ihre royalen Pflichten einsteigen, sondern soll sich stattdessen eine kleine Auszeit gönnen. Wie es heißt, plane die Kronprinzessin ein Sabbatjahr, in dem sie unter anderem eine Segelreise über den Atlantik machen will.