„Das ist eine große Ehre, hier arbeiten zu dürfen“

Murad bleibt als Assistent

Bereits jetzt denkt er aber „zweigleisig“: „Ich freue mich schon sehr auf Gmunden, ich habe auch schon eine genaue Idee, wie ich arbeiten möchte. Ich bin vor allem ein Fan von prozessorientierter Arbeit, idealerweise spielen wir dann auch einen erfolgreichen Basketball“, so Grassegger, der Nabil Murad als Assistent behalten wird und dem vor allem eines klar ist: Basketball ist in Gmunden mehr als nur eine Sportart! „Mir ist die Wichtigkeit des Programms in der Stadt zu tausend Prozent bewusst, ich empfinde es als große Ehre, hier arbeiten zu dürfen!“