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Erstmals Headcoach

„Das ist eine große Ehre, hier arbeiten zu dürfen“

Sport-Mix
28.05.2026 09:30
Stefan Grassegger war auch bei Zalgiris als Co-Trainer im Amt.
Stefan Grassegger war auch bei Zalgiris als Co-Trainer im Amt.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Krone Oberösterreich

Stefan Grassegger aus Wels, der bisher nur als Co-Trainer, dafür bei echten Top-Klubs, tätig war, wird bei Basketball-Gmunden neuer Headcoach. Was auf ihn dort wartet, weiß der 36-Jährige ganz genau: „Mir ist die Wichtigkeit des Programms in der Stadt zu tausend Prozent bewusst!“  

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Österreichs Basketball-Superstar Jakob Pöltl hatte er in Schuss gehalten, mit Zalgiris Kaunas war in der millionenschweren EuroLeague vertreten – und sogar die deutsche „SportBild“ berichtete ausführlich über ihn.

Auch wenn Stefan Grassegger in seiner Basketball-Karriere als Spieler nie über die Landesliga hinausgekommen und als Trainer bisher nur als Assistent (u. a. in Deutschland) tätig war, ist der Welser eine echte Größe. Die nun seine Zelte in Gmunden aufschlägt, unterschrieb Grassegger erstmals als Chefcoach einen Vertrag bis 2028.

„Nicht drüber getraut“
Bereits vor zwei Jahren war der mittlerweile 36-Jährige am Traunsee im Gespräch gewesen, ehe man sich für den schlussendlich im Februar 2026 wegen Erfolglosigkeit entlassenen Belgier Thomas Crab entschieden hatte. „Uns hat damals die Bewerbung von Stefan schon sehr imponiert, wir hatten uns aber nach der erfolgreichen Zeit unter Anton Mirolybov noch nicht drüber getraut, mit einem Rookie-Headcoach in die Saison zu gehen“, sagt Finanzchef Harald Stelzer. Was diesmal anders ist? „Es ist einfach die richtige Zeit, mit einem jungen Trainer in eine neue Ära zu starten!“ Zuvor steht für „Grassi“ aber noch als „Co“ von Nymburk die Finalserie in Tschechien an.

Neo-Gmunden-Headcoach Stefan Grassegger (M.) mit Obmann Peter Hütter (l.) und Sportchef Richard ...
Neo-Gmunden-Headcoach Stefan Grassegger (M.) mit Obmann Peter Hütter (l.) und Sportchef Richard Poiger (r.)(Bild: Swans Gmunden)

Murad bleibt als Assistent
Bereits jetzt denkt er aber „zweigleisig“: „Ich freue mich schon sehr auf Gmunden, ich habe auch schon eine genaue Idee, wie ich arbeiten möchte. Ich bin vor allem ein Fan von prozessorientierter Arbeit, idealerweise spielen wir dann auch einen erfolgreichen Basketball“, so Grassegger, der Nabil Murad als Assistent behalten wird und dem vor allem eines klar ist: Basketball ist in Gmunden mehr als nur eine Sportart! „Mir ist die Wichtigkeit des Programms in der Stadt zu tausend Prozent bewusst, ich empfinde es als große Ehre, hier arbeiten zu dürfen!“

Daniel Lemberger

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