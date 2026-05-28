Wenn er ausfällt, haben die Deutschen ein Problem

„Kann nur so viel verraten ...“

Allzu große Sorgen will sich Nagelsmann dennoch nicht machen. „Ich kann nur so viel verraten, dass – sollte Joshua mal etwas passieren, wovon wir nicht ausgehen – nicht alles zusammenbricht, sondern wir schon Ideen haben. Nur die sind vielfältig und nicht nur auf einen Namen reduziert“, so der 38-Jährige. Zwar könnten Innenverteidiger wie Waldemar Anton oder Malick Thiaw sowie Linksverteidiger a la David Raum oder Nathaniel Brown einspringen, wie auf die Position zugeschnitten passt jedoch kein Spieler.