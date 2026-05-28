Über zehn Zahnärzte wiesen Schmerzpatientin ab

Eine 21-jährige Steirerin plagten starke Zahnschmerzen. Doch anstatt eine schnelle Behandlung zu bekommen, blitzte sie bei etlichen Ärzten ab. Sandras Odyssee (Name von der Redaktion geändert) zeichnet ein Bild von unserem überlasteten Kassensystem.
Sandras Schmerzen begannen an einem Donnerstag. Tags darauf ging die 21-Jährige zum Zahnarzt ihres Vertrauens, der feststellte: Ihr Weisheitszahn muss raus. Bloß könne er einen solchen Eingriff leider nicht machen. Zu diesem Zeitpunkt wusste die junge Voitsbergerin noch nicht, dass sie bis zur Behandlung ein mühsamer Weg erwarten würde.
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