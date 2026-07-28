Christian Ilzer droht ein namhafter Abgang

Steiler Aufstieg

Asllanis steiler Aufstieg überrascht sogar ihn selbst. „Es ist wirklich krass, wie schnell es manchmal gehen kann. Vor eineinhalb Jahren war ich noch in Elversberg“, sagte Asllani Ende März im „Kicker“. Damals lag sein Marktwert bei rund 800.000 Euro – inzwischen wird er auf etwa 35 Millionen geschätzt.