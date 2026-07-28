Hoffenheim-Coach Christian Ilzer droht ein namhafter Abgang: Der FC Barcelona soll erneut die Fühler nach Fisnik Asllani ausgestreckt haben!
Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Ex-Austrianer für 29 Millionen Euro wechseln.
Vor wenigen Tagen deutete noch vieles auf einen Transfer innerhalb der Deutschen Bundesliga hin. Es war die Rede von einer Einigung mit RB Leipzig.
Steiler Aufstieg
Asllanis steiler Aufstieg überrascht sogar ihn selbst. „Es ist wirklich krass, wie schnell es manchmal gehen kann. Vor eineinhalb Jahren war ich noch in Elversberg“, sagte Asllani Ende März im „Kicker“. Damals lag sein Marktwert bei rund 800.000 Euro – inzwischen wird er auf etwa 35 Millionen geschätzt.
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