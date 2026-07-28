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Nach Tat geflüchtet

Toronto: Unbekannter gab Schuss auf US-Konsulat ab

Ausland
28.07.2026 07:49
Verletzte gab es nach Angaben der kanadischen Polizei keine (Symbolbild).
Verletzte gab es nach Angaben der kanadischen Polizei keine (Symbolbild).(Bild: JHVEPhoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die kanadische Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Montag vor dem US-Konsulat in der Metropole Toronto mindestens einen Schuss abgefeuert hat und danach geflohen ist. Bereits am 10. März wurden mehrere Schüsse auf dasselbe Gebäude abgefeuert, nachdem es zuvor zu drei separaten Vorfällen gekommen war, bei denen Schüsse auf Synagogen im Raum Toronto abgegeben worden waren.

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Polizeibeamte, die am Montag durch den Knall eines Schusses alarmiert worden waren, gaben an, vor dem Gebäude an der University Avenue Schussspuren gefunden zu haben. Die Polizei teilte mit, dass ein weißer Pkw gesehen wurde, der vom Tatort floh.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, die USA arbeiteten nach dem Vorfall eng mit den kanadischen Behörden zusammen. Der Sprecher sagte, die US-Botschaft und die Konsulate in Kanada blieben geöffnet und arbeiteten normal weiter, obwohl einige routinemäßige konsularische Dienstleistungen in Toronto verschoben würden.

Polizei: Jugendliche für Schüsse bezahlt worden
Die Ermittlungen im Juni hatten ergeben, dass Jugendliche im Raum Toronto dafür bezahlt worden waren, auf verschieden Ziele zu schießen, darunter Synagogen, jüdische Schulen und das US-Konsulat. Im Zusammenhang mit den Angriffen im März nahm die Polizei drei Personen fest. Dabei kam ein Polizeibeamter ums Leben.

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