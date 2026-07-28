Toronto: Unbekannter gab Schuss auf US-Konsulat ab

Die kanadische Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Montag vor dem US-Konsulat in der Metropole Toronto mindestens einen Schuss abgefeuert hat und danach geflohen ist. Bereits am 10. März wurden mehrere Schüsse auf dasselbe Gebäude abgefeuert, nachdem es zuvor zu drei separaten Vorfällen gekommen war, bei denen Schüsse auf Synagogen im Raum Toronto abgegeben worden waren.