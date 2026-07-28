Kleines Kätzchen im Motorraum von Auto gefangen

Ein lautes Miau sorgte am Montagabend im oberösterreichischen Laakirchen für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Ein kleines Kätzchen war im Motorraum eines Autos gefangen, konnte sich nicht mehr selbst befreien. Also musste die Feuerwehr helfen.
Passanten waren auf das kleine Tierdrama aufmerksam geworden. Eine Katze hatte sich im Motorraum des geparkten Fahrzeuges verkrochen und konnte ohne technische Unterstützung nicht befreit werden. Daraufhin alarmierte die bereits vor Ort befindliche Tierrettung die Feuerwehr.
Und die Rettung war dann gar nicht so einfach. „Nach genauer Lokalisierung der Katze konnte durch die Demontage einiger Verkleidungen des Fahrzeuges eine Öffnung geschaffen werden, durch die die Katze befreit werden konnte“, berichtet die FF Laakirchen.
Nach der Rettung wurde der kleine Vierbeiner von der Tierrettung übernommen und auch fachgerecht versorgt.
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