Todeskampf in der Luft: Paragleiter (18) stürzt ab

Dramatische Szenen im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau: Der Schirm eines jungen Paragleiters klappte zusammen, und der Notfallschirm versagte – der Niederländer schlug mit voller Wucht auf einem Feld auf!
Es sollte ein unbeschwerter Urlaubsflug über der Kärntner Bergwelt werden - doch er endete im Spital: Gegen 15 Uhr hob der Niederländer am behördlich genehmigten Startplatz in Greifenburg voller Vorfreude ab. Nur vier Minuten später erlebte der 18-Jährige den absoluten Albtraum: Aus noch ungeklärter Ursache klappte der Paragleitschirm plötzlich in der Luft zusammen.
Hilflos geriet der junge Pilot in eine Abwärtsspirale und stürzte dem Boden entgegen. In Todesangst zog der Teenager noch den Rettungsschirm – der sich aufgrund der Drehbewegung allerdings nicht mehr entfalten konnte. Und so schlug der Urlauber aus rund 200 Metern Höhe schließlich beinahe ungebremst auf einem Feld nahe dem beliebten Greifenburger Badesee auf.
Landsmann wählte Notruf
Vor den Augen eines Landsmannes, der die dramatischen Szenen mit ansehen musste. Umgehend setzte der 48-Jährige die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz flog die Crew des Rettungshubschraubers „Christophorus 7“ das schwer verletzte Flugopfer schließlich ins LKH Villach.
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