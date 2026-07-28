Todeskampf in der Luft: Paragleiter (18) stürzt ab

Hilflos geriet der junge Pilot in eine Abwärtsspirale und stürzte dem Boden entgegen. In Todesangst zog der Teenager noch den Rettungsschirm – der sich aufgrund der Drehbewegung allerdings nicht mehr entfalten konnte. Und so schlug der Urlauber aus rund 200 Metern Höhe schließlich beinahe ungebremst auf einem Feld nahe dem beliebten Greifenburger Badesee auf.