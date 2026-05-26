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„Kennen jeden Stein“

Warum für die 380-kV-Trasse so wenig Platz bleibt

Kärnten
26.05.2026 05:00
Oft bleibt für den Verlauf der geplanten Hochspannungsleitung nur ein enger Korridor.
Oft bleibt für den Verlauf der geplanten Hochspannungsleitung nur ein enger Korridor.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Schon bei der Präsentation der 380-kV-Grobtrasse durch Kärnten im September des Vorjahres gingen in manchen Gemeinden die Wogen hoch. Dabei war der Spielraum für die „große“ Austrian Power Grid (APG) für die Erstellung oft kleiner, als man denkt.

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Durch 36 Gemeinden – 34 in Kärnten, zwei in Osttirol – wird die Trasse der neuen 380-kV-Hochspannungsleitung in Zukunft verlaufen. Bis zum Herbst soll der genaue Verlauf stehen, derzeit wird er anhand der Grobtrasse im Austausch zwischen der APG und den Gemeinden fixiert. Bei 26 Kommunen stehe die „Ampel auf Grün“. Also alles geklärt?

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