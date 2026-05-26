Warum für die 380-kV-Trasse so wenig Platz bleibt

Schon bei der Präsentation der 380-kV-Grobtrasse durch Kärnten im September des Vorjahres gingen in manchen Gemeinden die Wogen hoch. Dabei war der Spielraum für die „große“ Austrian Power Grid (APG) für die Erstellung oft kleiner, als man denkt.
Durch 36 Gemeinden – 34 in Kärnten, zwei in Osttirol – wird die Trasse der neuen 380-kV-Hochspannungsleitung in Zukunft verlaufen. Bis zum Herbst soll der genaue Verlauf stehen, derzeit wird er anhand der Grobtrasse im Austausch zwischen der APG und den Gemeinden fixiert. Bei 26 Kommunen stehe die „Ampel auf Grün“. Also alles geklärt?
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