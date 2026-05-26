Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde

SPÖ-Kucher: „Sollten nicht so tun, als wäre Krise vorbei“

Und weil weder die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, noch die internationalen Rohölpreise gesunken sind, geht der SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nun vor den Verhandlungen kommende Woche in die Offensive: „Wir sollten nicht so tun, als wäre die Krise vorbei. Als Österreich keine Spritpreisbremse hatte, waren die Preise höher als in Italien. Jetzt sind sie niedriger. Ich bin dagegen, dass sich das wieder umdreht“, argumentiert Kucher dafür, dass zumindest die abgespeckte Mai-Version der Spritpreisbremse verlängert wird. Die schlimmsten Zeiten für die Menschen sollten ihm zufolge nicht die besten für Ölkonzerne werden: „Deswegen wollen wir auch die Begrenzung der Gewinnmargen verlängern.“