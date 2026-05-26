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Nach über 40 Jahren

Reporterlegende Adi Niederkorn verabschiedet sich

Sport-Mix
26.05.2026 10:06
Adi Niederkorn hat sich in die Pension verabschiedet.
Adi Niederkorn hat sich in die Pension verabschiedet.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sein letzter Beitrag nach über 40 Jahren: Mit Adi Niederkorn hat sich eine Sportreporter-Legende am Dienstag in die Pension verabschiedet. Zum Abschluss gab es noch einmal einen Bericht über Rapid. 

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Über 40 Jahre lang war Niederkorn auf den Radiosendern des ORF zu hören und hat dabei über zahlreiche Sportevents berichtet. Über 1000 Fußballspiele und Skirennen, die er kommentiert hat, stehen so etwa in seiner Vita. 

Am Dienstag hat sich die Reporterlegende jetzt in die verdiente Pension verabschiedet. Zum Abschluss gab es noch einen Ö1-Bericht über die sportlich holprige Saison des SK Rapid, ehe er mit Dankesworten verabschiedet wurde. 

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