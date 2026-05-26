Zug überfuhr in Portugal 89 Schafe

Der Unfall hatte sich bereits am 28. Dezember, knapp 200 Kilometer nördlich von Lissabon, ereignet. Im Morgengrauen sah der Lokführer beim Herausfahren aus einer Kurve nach eigenen Angaben plötzlich die auf den Gleisen liegende Herde. Trotz einer Notbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. 89 Schafe verendeten – 65 Tiere gehörten einem Hirten, 24 einem weiteren.