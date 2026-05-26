Kritik nach Tod von Österreichern in Indonesien

Die eingestürzte Brücke befindet sich auf der indonesischen Insel Flores. Der Wasserfall ist ein beliebtes Ausflugsziel. Menschen können von den Felsen springen und im türkisfarbenen Wasser der Schlucht schwimmen. Im weltgrößten Inselstaat kommt es immer wieder zu Unglücken bei Touristenattraktionen. Die Infrastruktur an abgelegenen Orten wird oft aus lokalen Materialien hergestellt und nur unregelmäßig oder gar nicht instand gehalten. Indonesien könne es sich aber als beliebtes Reiseziel nicht leisten, derart vernachlässigt zu werden, schrieben örtliche Medien.