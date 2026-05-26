Tödliches Virus wird oft nur als Mythos gesehen

Patienten geflohen

Das mangelnde Wissen hatte in den vergangenen Tagen wiederholt zu Konfrontationen geführt. Zuletzt waren am Sonntag etwa Ebola-Patienten aus dem Krankenhaus in der Ortschaft Mungwalu geflohen. Außerdem hatten Angehörige eines Toten Behandlungszelte in Brand gesetzt, weil ihnen die Herausgabe der Leiche verweigert wurde. Verstorbene Ebola-Patienten sind hochansteckend und müssen unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen beigesetzt werden. Die geflüchteten Patienten wurden bisher nicht wieder gefunden.