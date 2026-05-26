Neue Straßennamen scheitern an den Finanzen

Zwei Jahre für eine von neun Straßen: Das ist die Bilanz der Stadt Salzburg bei NS-belasteten Namen. Dabei zeigte man im Fall von SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner, dass es schneller geht. Bei den Umbenennungen spielt für die Stadt auch das Geld eine wichtige Rolle ...
„An welcher Stelle ist das eingeschlafen?“, fragt sich Emilia Schatzl, stellvertretende Vorsitzende des KZ-Verbandes Salzburg beim Thema der Nazi-belasteten Straßennamen. Emilia Schatzl fügt noch hinzu: „Es wirkt wie Symbolpolitik, dass man das zuerst groß ankündigt aber dann nur klein umsetzt.“
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