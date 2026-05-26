Nur in Unterwäsche und im Rausch Lkw gesteuert

Fast im Blindflug unterwegs

Im Zuge der Nachfahrt fuhr der 53-jährige Lkw-Lenker aus Rumänien massive Schlangenlinien und kam dabei immer wieder gefährlich auf die andere Straßenhälfte. Bei der anschließenden Anhaltung wurde bei dem Fahrer, welcher lediglich in Unterwäsche bekleidet hinter dem Steuer saß, starker Alkoholgeruch festgestellt. Außerdem war der Vorhang der Fahrerkabine beinahe zur Gänze zugezogen, wodurch der Lenker kaum etwas sehen konnte. Einen Grund dafür gab er keinen an – die Hitze wird wohl eine Rolle gespielt haben.