Nur in Unterwäsche und im Rausch Lkw gesteuert

Die Hitze am Pfingstwochenende hatte wohl nicht nur die Führerkabine eines Lkw aufgeheizt, auch dessen Lenker. Und die Hitze bekämpfte er während der langen Stehzeit offenbar nicht mit Wasser, sondern mit Alkohol. Als die Polizei ihn stoppte, machten die Beamten große Augen – auch wegen der Bekleidung des 53-Jährigen.
In der Nacht zum Pfingst-Dienstag durften die Lkw-Fahrer wieder ihre Boliden starten. Gegen 21 Uhr wurde in St. Marienkirchen eine Polizeistreife auf der L512 auf einen auffälligen Sattelzug im Gegenverkehr aufmerksam – er brauchte die ganze Straße!
Fast im Blindflug unterwegs
Im Zuge der Nachfahrt fuhr der 53-jährige Lkw-Lenker aus Rumänien massive Schlangenlinien und kam dabei immer wieder gefährlich auf die andere Straßenhälfte. Bei der anschließenden Anhaltung wurde bei dem Fahrer, welcher lediglich in Unterwäsche bekleidet hinter dem Steuer saß, starker Alkoholgeruch festgestellt. Außerdem war der Vorhang der Fahrerkabine beinahe zur Gänze zugezogen, wodurch der Lenker kaum etwas sehen konnte. Einen Grund dafür gab er keinen an – die Hitze wird wohl eine Rolle gespielt haben.
1,82 Promille
Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Mehrere Anzeigen folgen.
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