Kind starb unter Qualen: Was hat der Arzt gemacht?

Nicht nur der Gutachter in dem Fall fragt sich: Wie konnte das passieren? Warum musste ein Kind aus gut situiertem Hause mitten in Österreich an einer Krebsart sterben, die laut Spezialisten gut behandelbar, vermutlich sogar heilbar gewesen wäre? Auch ein Arzt ist deswegen ins Visier der Justiz geraten.