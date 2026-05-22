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Schwerer Verdacht

Kind starb unter Qualen: Was hat der Arzt gemacht?

Kärnten
22.05.2026 18:00
Ein Arzt muss sich nach Todesfällen unter Patienten vor der souverän vorbereiteten Richterin ...
Ein Arzt muss sich nach Todesfällen unter Patienten vor der souverän vorbereiteten Richterin Michaela Sanin verantworten.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Nicht nur der Gutachter in dem Fall fragt sich: Wie konnte das passieren? Warum musste ein Kind aus gut situiertem Hause mitten in Österreich an einer Krebsart sterben, die laut Spezialisten gut behandelbar, vermutlich sogar heilbar gewesen wäre? Auch ein Arzt ist deswegen ins Visier der Justiz geraten.

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Valeries (Name geändert) Sterben dauerte lange. War schmerzhaft. Und wenn man dem per Video zugeschalteten Sachverständigen Heinz Zwierzina im Gerichtssaal folgt: vermeidbar.

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