Mit Boje und guter Laune durch den Wörthersee

Bojen können Leben retten

Erstmals zeichnete der neue Kärntner Landeschef Daniel Fellner für die Veranstaltung verantwortlich. Anders als sein Vorgänger Peter Kaiser verzichtete er wegen terminlichen Gründen allerdings auf den Sprung ins Wasser. „Es ist wirklich ein toller Tag. Besonders freut mich, dass ich so viele Schwimmbojen sehe. Das kostet nur 20 Euro, kann aber Leben retten. Es ist sensationell, wie gut dieses Angebot von den Kärntnern angenommen wird“, sagte der SPÖ-Chef. Für Fellner ist wichtig, dass nicht der Wettkampf zählt, sondern die gemeinsame Bewegung im Mittelpunkt steht. „Bei Schwimmen statt Baden zählt die Gesundheit. Alle schwimmen gemeinsam los – genau das macht diese Veranstaltung aus.“