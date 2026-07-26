Klagenfurter Betriebe blicken mit Sorge nach vorne

Glattes Nichtgenügend für Politik

Die Botschaft der Klagenfurter Wirtschaft ist eindeutig: Ein „Weiter wie bisher“ wird den Standort nicht stärken. „40 Prozent erwarten Umsatzeinbußen, 41 Prozent befürchten einen Einbruch bei Exportumsätzen. Mit der Politik sind nur sieben Prozent zufrieden. 70 Prozent nicht. Das wäre in der Schule ein glattes Nichtgenügend“, sagt Bezirksstellenobmann Franz Ahm. „Positiv angenommen wurde Events wie Klamour der Innenstadtbetriebe. Da wurden Workshops, Stilberatung, Pop-up-Stores, Runway-Events, Afterwork-Shopping, Gastro-Specials oder Design-Märkte von den Unternehmen angeboten. Das wird beim zweiten Anlauf ausgebaut“, verspricht Ahm.