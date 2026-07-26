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Hochamt und Auftanzen

Villach feierte den Auftakt zum 81. Kirchtag

Kärnten
26.07.2026 19:00
Gute Stimmung beim Auftanzen zum 81. Villacher Kirchtag.
Gute Stimmung beim Auftanzen zum 81. Villacher Kirchtag.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Das Herz ist seit vielen Jahren, das Symbol des Villacher Kirchtags. Es stand auch beim feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche im Mittelpunkt.

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Villach hat sich zum Auftakt des Villacher Kirchtags herausgeputzt: Trachtenträgerinnen und Trachtenträger waren zum feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche gekommen. 

Stadtpfarrer Richard Pirker fand eindrucksvolle Worte, was den Menschen von der KI unterscheidet. Wie wichtig Herz und Mitgefühl gerade in Zeiten wie diesen sind.

Wunderbar umrahmt wurde der Gottesdienst von den Stimmen des A-capella-Chor Villach, der bei den Festgästen und Zuhörern in und vor der Kirche für Gänstehaut sorgte.

Bieranstich mit Stadtchef Günther Albel, Kirchtagobfrau Gerda Sandriesser, Landesvize Martin ...
Bieranstich mit Stadtchef Günther Albel, Kirchtagobfrau Gerda Sandriesser, Landesvize Martin Gruber, Oliver Plieschnig und Lukas Scharf, Bauerngman(Bild: Katrin Fister)
Gute Stimmung auf dem Rathausplatz
Gute Stimmung auf dem Rathausplatz(Bild: Katrin Fister)
Mit Stolz wird die Gailtaler Tracht getragen
Mit Stolz wird die Gailtaler Tracht getragen(Bild: Katrin Fister)
Laura und Nelly mit den Anstecksträußchen von Blütenpoesie
Laura und Nelly mit den Anstecksträußchen von Blütenpoesie(Bild: Katrin Fister)
Tausende Besucher waren zum Auftakt des Kirchtags gekommen
Tausende Besucher waren zum Auftakt des Kirchtags gekommen(Bild: Katrin Fister)
Laderinnen und Bauern auf der Festbühne
Laderinnen und Bauern auf der Festbühne(Bild: Katrin Fister)
Landesvize Martin Gruber umrahmt von Laderinnen
Landesvize Martin Gruber umrahmt von Laderinnen(Bild: Katrin Fister)

Angeführt von der Bauerngman ging es schließlich von der Kirche auf den Rathausplatz, wo Vizebürgermeisterin und Kirchtagsobfrau Gerada Sandriesser und Großbauer Kurt Maschke ihre Eröffnungsworte an die zahlreichen Ehrengäste und tausenden Besucher richteten. 

Zahlreiche Festgäste
Souverän wurde von Stadtchef Günther Albel das Bierfass angeschlagen und die erste Polka auf das Parkett gebracht. Unter den Festgästen waren unter anderem Landesvize Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner, Vertreter der Villacher Stadtpolitik sowie Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Magistratschef Georg Wuzella und Stadtfinanzchefin Alexandra Burgstaller.

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