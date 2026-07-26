Villach feierte den Auftakt zum 81. Kirchtag

Das Herz ist seit vielen Jahren, das Symbol des Villacher Kirchtags. Es stand auch beim feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche im Mittelpunkt.
Villach hat sich zum Auftakt des Villacher Kirchtags herausgeputzt: Trachtenträgerinnen und Trachtenträger waren zum feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche gekommen.
Stadtpfarrer Richard Pirker fand eindrucksvolle Worte, was den Menschen von der KI unterscheidet. Wie wichtig Herz und Mitgefühl gerade in Zeiten wie diesen sind.
Wunderbar umrahmt wurde der Gottesdienst von den Stimmen des A-capella-Chor Villach, der bei den Festgästen und Zuhörern in und vor der Kirche für Gänstehaut sorgte.
Angeführt von der Bauerngman ging es schließlich von der Kirche auf den Rathausplatz, wo Vizebürgermeisterin und Kirchtagsobfrau Gerada Sandriesser und Großbauer Kurt Maschke ihre Eröffnungsworte an die zahlreichen Ehrengäste und tausenden Besucher richteten.
Zahlreiche Festgäste
Souverän wurde von Stadtchef Günther Albel das Bierfass angeschlagen und die erste Polka auf das Parkett gebracht. Unter den Festgästen waren unter anderem Landesvize Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner, Vertreter der Villacher Stadtpolitik sowie Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Magistratschef Georg Wuzella und Stadtfinanzchefin Alexandra Burgstaller.
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