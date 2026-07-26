Villach feierte den Auftakt zum 81. Kirchtag

Zahlreiche Festgäste

Souverän wurde von Stadtchef Günther Albel das Bierfass angeschlagen und die erste Polka auf das Parkett gebracht. Unter den Festgästen waren unter anderem Landesvize Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner, Vertreter der Villacher Stadtpolitik sowie Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Magistratschef Georg Wuzella und Stadtfinanzchefin Alexandra Burgstaller.