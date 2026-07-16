Sorgen vor Umweltkatastrophe auf Altreifen-Deponie

Besonders kritisch sieht Kaineder, dass die Projektänderung mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten begründet wird. „Wenn fehlende Abnehmer oder sinkende Marktpreise dazu führen, dass aus einer vollständigen Sanierung eine Sicherung wird, ist das bedenklich. Die Betreiber haben viele Jahre mit der Übernahme der Altreifen gutes Geld verdient.“ Auch in der Region wächst der Unmut, insbesondere weil die Behörde ein Restrisiko für Schwelbrände nicht ausschließen kann und umfangreiche Überwachungsmaßnahmen empfiehlt.