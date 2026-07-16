Aussicht auf schnelles Gehalt lockt Lehrlinge an

13.000 weniger Lehrlinge

Trotz der großen Zufriedenheit ist die Zahl der Lehrlinge in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken: Gab es 1981 mehr als 34.000 Lehrlinge in Oberösterreich, waren es im Vorjahr nur noch rund 21.000. Wesentliche Gründe für die rückläufige Entwicklung sind der demografische Wandel und dadurch kleinere Jahrgangsgrößen sowie der Trend, eine weiterführende Schule zu besuchen.