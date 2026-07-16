Diese Frau holt Weltrekord des stärksten Mannes

In ihrem „Heimaturlaub“ in Linz wagte Anna Karrila ein besonderes Experiment. Sie stemmte in einer Minute 193 Wiederholungen beim Bankdrücken mit 106,5 kg und unterbot somit die Bestmarke eines Australiers.
193 Wiederholungen beim Bankdrücken in einer Minute! Und das bei einem Gewicht von 106,5 kg. Beziehungsweise einer schlanken Dame mit 45 kg, einem Sandsack mit 35 und dem Kran-Arm des Gerätes mit Gewicht. Wie so etwas möglich ist? Klingt eher wie ein Zählfehler. Na ja. Streng genommen kann man beim gestrigen Weltrekordversuch von Anna Karrila im Fitnessstudio Mühlviertel in der Leonfeldner Straße nicht wirklich von sorgfältig ausgeführten Wiederholungen sprechen, kurz ausgeführte Andeutungen würden die Lage wohl besser beschreiben. „Es gibt keine genaue Regel. Ich wäre dumm, wenn ich nicht die beste Technik wählen würde. Natürlich mache ich es mir nicht schwerer, als notwendig“, meint die gebürtige Finnin, die mit einem Linzer verheiratet ist und sich in ihrem Urlaub ein besonderes Abenteuer gesucht hat.
Durch eine Verletzung Ausdauer trainiert
Mit ihrer neuen Bestmarke konnte Karrila den besten Mann in dieser Kategorie in den Schatten stellen. Denn der alte Rekord eines Australiers lag bei 105 kg und 126 Wiederholungen. Ziemlich starke Leitung jener Dame, die nur aufgrund einer Verletzung dieses „Experiment“ gewagt hat: „Ich konnte nicht die hohen Gewichte stemmen und habe deshalb Ausdauer trainiert.“
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