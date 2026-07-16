Diese Frau holt Weltrekord des stärksten Mannes

193 Wiederholungen beim Bankdrücken in einer Minute! Und das bei einem Gewicht von 106,5 kg. Beziehungsweise einer schlanken Dame mit 45 kg, einem Sandsack mit 35 und dem Kran-Arm des Gerätes mit Gewicht. Wie so etwas möglich ist? Klingt eher wie ein Zählfehler. Na ja. Streng genommen kann man beim gestrigen Weltrekordversuch von Anna Karrila im Fitnessstudio Mühlviertel in der Leonfeldner Straße nicht wirklich von sorgfältig ausgeführten Wiederholungen sprechen, kurz ausgeführte Andeutungen würden die Lage wohl besser beschreiben. „Es gibt keine genaue Regel. Ich wäre dumm, wenn ich nicht die beste Technik wählen würde. Natürlich mache ich es mir nicht schwerer, als notwendig“, meint die gebürtige Finnin, die mit einem Linzer verheiratet ist und sich in ihrem Urlaub ein besonderes Abenteuer gesucht hat.