In OÖ warten Sommerfeeling und Urlaubsstimmung pur

Für Urlaubsfeeling muss man nicht immer verreisen – auch in unserem Bundesland warten Events, die pures „Dolce Vita“ verströmen: In Attersee/A. gibt Harry Dean Lewis ein Open-Air-Konzert – und das direkt am See; Italo-Flair verbreiten Spectacollo in Leonding; Langeweile in den Sommerferien? Fehlanzeige! Kinder dürfen im Zoo einen Tag Tierpfleger sein oder bei einer Schnitzeljagd in Traun mitmachen.