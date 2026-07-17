Betrunkener Raser riss Motorradfahrer in den Tod

Hilfe für die Familie des Opfers

Der Autolenker gab noch vor Ort zu, dass er viel zu schnell gefahren sei und deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten war. Außerdem sei er betrunken. Der Alkotest beim 36-Jährigen bestätigte dies: 1,34 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die Familie des Unfallopfers wurde vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.