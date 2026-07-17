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Beide aus selbem Ort

Betrunkener Raser riss Motorradfahrer in den Tod

Oberösterreich
17.07.2026 06:45
Der Alkomat zeigte beim Autofahrer über eine Promille Alkohol im Blut an.
Der Alkomat zeigte beim Autofahrer über eine Promille Alkohol im Blut an.(Bild: sos)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Es sind zwei Familien, die jetzt leiden! Und beide leben in derselben knapp 3000-Seelen-Gemeinde im Innviertel (Oberösterreich), in der auch der schreckliche Unfall passierte: Am Abend riss ein Alkolenker, der laut eigenen Angaben „viel zu schnell unterwegs war“, einen Motorradfahrer aus dem Leben. 

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Die Polizei konnte den Unfall rekonstruieren: Der 56-Jährige aus Esternberg war am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Münzkirchner Straße L1165 von Vichtenstein kommend Richtung Münzkirchen unterwegs, als ihm ein 36-jähriger Autofahrer – ebenfalls ein Esternberger – entgegenkam.

Augenzeugen wollten helfen
In der Ortschaft Aug, Gemeinde Esternberg, kam es zum Frontalzusammenstoß auf der Fahrbahnseite des Motorradfahrers. Dabei wurde der 56-Jährige vom Motorrad gegen eine Gartenmauer geschleudert. Mehrere Augenzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Der Innviertler wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er kurz nach der Einlieferung in das Klinikum Passau verstarb.

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Hilfe für die Familie des Opfers
Der Autolenker gab noch vor Ort zu, dass er viel zu schnell gefahren sei und deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten war. Außerdem sei er betrunken. Der Alkotest beim 36-Jährigen bestätigte dies: 1,34 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die Familie des Unfallopfers wurde vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

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