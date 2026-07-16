Pflegerin soll Schutzbefohlene bestohlen haben

Ein hochsensibles Vertrauensverhältnis soll eine 49-jährige Pflegerin schamlos ausgenutzt haben. Die Linzerin wird beschuldigt, in die Taschen ihrer Schutzbefohlenen gegriffen zu haben. Konkret soll sie von dem Konto eines Pflegebedürftigen mehrfach Geld auf ihr eigenes überwiesen haben. Außerdem hätte sie sich in einem Fall das Entgelt für ihre Pflegeleistung doppelt überwiesen. Insgesamt soll sich die 49-Jährige so zwischen 1. Juni und 1. Dezember 2025 um 12.000 Euro bereichert haben.