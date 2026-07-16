„Pretty Woman“: Spiel der Herzen als Musical-Hit

Ein raffiniertes Bühnenbild

Auf vielen Ebenen spielt das Bühnenbild die filmartig raschen Szenenwechsel mit. Ein paar geschickte, meist witzige Umbauten, schon wird aus dem Straßenstrich ein elegantes Hotel oder der romantische Strand im Sunset blitzartig zum kalten Konferenzraum. Eine Show, die man vollends genießt, weil sie Augen und Ohren gleichermaßen fasziniert. Man wird gierig, will jede Minute auskosten.