Lenkerin fuhr Bub (9) am markierten Schutzweg um

Die 23-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 14.5 Uhr mit ihrem Auto im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems vom Marktplatz Richtung B139. Bei der Kreuzung mit der B139 hielt sie an und bog anschließend nach links auf die B139 ein. Zur gleichen Zeit radelte ein 9-Jähriger mit seinem Kinderfahrrad unter Benützung des dortigen, rot markierten Schutzweges über die B139.



Von Fahrrad gestürzt

Die 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der Front ihres Pkw gegen den Buben, der durch den Zusammenstoß von seinem Fahrrad stürzte. Der vermutlich zum Hlüpck nur leicht verletzte Bub wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend unter Begleitung seiner Mutter mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.