Lenkerin fuhr Bub (9) am markierten Schutzweg um

Beim Linkseinbiegen auf die B139 übersah eine Autolenkerin (23) in ihrem Heimatort Neuhofen an der Krems einen Buben, der mit seinem Kinderfahrrad am Schutzweg fuhr und stieß den Neunjährigen um. Der Bub wurde vermutlich nur leicht verletzt, er kam ins KUK.
Die 23-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 14.5 Uhr mit ihrem Auto im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems vom Marktplatz Richtung B139. Bei der Kreuzung mit der B139 hielt sie an und bog anschließend nach links auf die B139 ein. Zur gleichen Zeit radelte ein 9-Jähriger mit seinem Kinderfahrrad unter Benützung des dortigen, rot markierten Schutzweges über die B139.
Von Fahrrad gestürzt
Die 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der Front ihres Pkw gegen den Buben, der durch den Zusammenstoß von seinem Fahrrad stürzte. Der vermutlich zum Hlüpck nur leicht verletzte Bub wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend unter Begleitung seiner Mutter mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.
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