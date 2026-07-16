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Leider kein Sieg, aber

Zwei Weltmeisterschafts-Plätze für Feuerwehrjugend

Oberösterreich
16.07.2026 14:50
Die Mädchengruppe aus Mitteregg-Haagen-Sand jubelte über den zweiten Platz
Die Mädchengruppe aus Mitteregg-Haagen-Sand jubelte über den zweiten Platz(Bild: Hermann Kollinger)
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Von Krone Oberösterreich

Der Titel ging am Donnerstag leider verloren, doch unsere Feuerwehrjugend hat sich bei der Weltmeisterschaft in Šumperk (Tschechien) tapfer geschlagen und – wenn es keine formalen Einsprüche mehr gibt – zwei Stockerl-Plätze erobert.

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Diesmal waren die Feuerwehr-Mädchen und -Burschen aus Tschechien bei der Heim-WM in Šumperk „nicht zu biegen“. Doch die vier Gruppen aus Oberösterreich waren wieder vorne mit dabei und konnten am Donnerstag zwei Stockerlplätze für sich verbuchen.

Mädchen holten Silber
Die Mädchengruppe aus Mitteregg-Hagen-Sand holte Silber hinter den jungen Tschechinnen aus Bludov. Deren Kollegen aus der Burschen-Truppe holte sich auch den ersten Platz vor einer weiteren tschechischen Gruppe. Mit dem dritten Platz bringt die FF Winden-Windegg noch eine Medaille nach Oberösterreich. Auf dem undankbaren vierten Platz landeten die Jungfeuerwehrler aus St. Martin im Mühlkreis. Die Titelverteidiger der Feuerwehr Guggenberg mussten sich nach einem „verhauten“ Lauf auf der Hindernisbahn mit dem 12. Rang zufriedengeben.

Siegerehrung am Samstag
Damit sind die Bewerbe geschlagen, noch laufen Einspruchsfristen, aber es wird nicht erwartet, dass sich am Resultat noch viel verschiebt. Die Jungfeuerwehrleute bleiben noch bis zum Wochenende in Tschechien, es gibt noch ein großes Rahmenprogramm für die Mädchen und Burschen. Am Samstag folgt noch die offizielle Siegerehrung.

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