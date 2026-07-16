Zwei Weltmeisterschafts-Plätze für Feuerwehrjugend

Mädchen holten Silber

Die Mädchengruppe aus Mitteregg-Hagen-Sand holte Silber hinter den jungen Tschechinnen aus Bludov. Deren Kollegen aus der Burschen-Truppe holte sich auch den ersten Platz vor einer weiteren tschechischen Gruppe. Mit dem dritten Platz bringt die FF Winden-Windegg noch eine Medaille nach Oberösterreich. Auf dem undankbaren vierten Platz landeten die Jungfeuerwehrler aus St. Martin im Mühlkreis. Die Titelverteidiger der Feuerwehr Guggenberg mussten sich nach einem „verhauten“ Lauf auf der Hindernisbahn mit dem 12. Rang zufriedengeben.